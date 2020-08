Vado, piazza Cialet come un'opera d'arte: finito il muro con 112 piastrelle in ceramica (FOTO E VIDEO)

Con la presentazione di questo pomeriggio si è concluso il progetto artistico per la valorizzazione di piazza Cialet a Porto Vado. Dopo l'inaugurazione dell'ottobre 2018 della targa dedicata al "Muro degli Artisti", l'iniziativa artistica del posizionamento di 112 piastrelle in ceramica, post pausa forzata legata al Covid, è stata così portata a termine.

Un particolare progetto artistico che è stato interamente seguito dai due coniugi Ornella Scarrone e Walter Almerindo Cicerone e avviato più di due anni fa.

"Due persone d'altri tempi che con grande passione e volontà che hanno lavorato assiduamente fino al completamento di quell'angolo di Porto Vado. Nel corso degli anni hanno anche cercato di trasmettere valori e arte nelle scuole vadesi ed è doveroso per loro un ringraziamento per il risultato e l'appassionante impegno per la comunità" ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

"La passione per l'arte, per la pittura hanno contribuito ad una valorizzazione culturale del borgo e quindi della comunità. Un ringraziamento anche a chi hai aiutato i due coniugi nel lavoro, soprattutto Pierino Brando, oggi non più con noi, che ha seguito nel dettaglio l'affissione, e alle ceramiste e a chi ha materialmente eseguito le opere. Un angolo suggestivo, in stile Ligure, con un tocco artistico che lo rende unico. Speriamo di poter continuare questo progetto in altro luogo per dar spazio a forme e interessi culturali che valorizzano il territorio" ha concluso Gilardi.

Alla chiusura del progetto era presente anche il sindaco di Bergeggi e candidato alle prossime elezioni regionali Roberto Arboscello: "L'arte come diceva Picasso 'scuote l'anima' e ce n'è particolare bisogno in questo periodo. La bellissima iniziativa coniuga un tributo a due artisti da sempre vicini al territorio di Vado e di Bergeggi, un complimenti va anche all'amministrazione che ha riqualificato un pezzo di territorio regalando una bellissima piazza ai cittadini".

