Toirano piange la scomparsa del medico Davide Garassini

Il Comune di Toirano si unisce al dolore della famiglia del Dott. Davide Garassini, ricordandolo con affetto.

Commenta l'amministrazione comunale: "Toirano oggi piange un altro suo amato concittadino.

Benché medico giovane, faceva il suo lavoro con passione, era "U Megu", colui che potevi chiamare a qualunque ora ed in qualunque giorno che lui veniva sempre.

In questi lunghi anni di malattia l'affetto dei toirnaesi verso di lui e sua moglie Laura, che non lo ha mai lasciato solo, è sempre rimasto intatto.

Davide è nato il 22 marzo 1956, Toiranese di famiglia il papà Alfredo e la mamma Mariella Zuccaro insegnavano.

Suo zio Elio è stato sindaco di Loano; ha fatto il medico condotto per 20 anni (dal 1984 fino al 2004) anche se dal 30 agosto 1999 un incidente a poco a poco lo rese inabile al lavoro".