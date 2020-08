Incidente nei boschi del Santuario, nell'entroterra di Savona, questa mattina intorno alle 12 quando un biker, per ragioni ancora non ben chiarite, ha perso l'equilibrio finendo in una scarpata.

Stando ai primi riscontri dei sanitari fortunatamente per la vittima dell'accaduto non dovrebbero esserci gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Altare e, vista la zona impervia, l'elisoccorso Grifo-1 che ha trasportato l'uomo in codice giallo al San Paolo di Savona.