Incidente nella tarda mattinata di oggi in via Torino, una traversa della via Aurelia, a Ceriale.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato all'impatto tra un'autovettura e una motocicletta. Il bilancio è di una donna a Santa Corona in codice giallo (la conducente del mezzo a due ruote) e un uomo che nel contraccolpo ha riportato una contusione al polso (l'automobilista).