Il Gruppo Controllo Vicinato Pontelungo saluta il Tenente Rossi: "Grazie a lui tutta Albenga è cambiata in meglio"

Come già annunciato ieri su Savonanews a breve il Tenente Jacopo Vittorio Rossi, comandante del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Albenga, sarà trasferito a Milano con un nuovo ruolo e un nuovo grado.

Parole cariche di gratitudine, commozione e sincero affetto sono espresse dal gruppo di Controllo del Vicinato del quartiere di Pontelungo: "Al Tenente Rossi dobbiamo tutto. Grazie, grazie per averci insegnato passo dopo passo come si organizza un gruppo di controllo del vicinato, come ci si confronta con le forze dell'ordine, come si agisce in piena sicurezza e per il bene dei cittadini".

Continuano i portavoce del gruppo: "Da sei anni a questa parte, da quel 2014 che ha visto l'arrivo del Tenente Rossi in città, Albenga non è più la stessa, è cambiata in meglio, il centro storico è vivo, animato ma al tempo stesso tranquillo, si è ripopolato di famiglie e di attività di pregio che hanno trovato la voglia di tornare a investire nella città. E anche il nostro quartiere, quel tanto vituperato e ingiustamente criticato quartiere di Pontelungo, è migliorato tantissimo, non ha nulla a che vedere con quello che spesso e ingiustamente certi media e certa politica vogliono dipingere".

Conclude il gruppo Controllo Vicinato Pontelungo: "Rossi ci mancherà, ci mancherà la sua umanità e la sua costante vicinanza alla città e i cittadini. Ma il nostro rapporto con i Carabinieri e con tutte le forze dell'ordine è ottimo e costante e siamo certi che chi lo sostituirà continuerà con dedizione il cammino da lui intrapreso".