Savona, Villa Zanelli, dopo anni di attesa arriva una proposta concreta. Possibile l'assegnazione della gestione entro giugno

Entro il mese di giugno Villa Zanelli potrebbe finalmente trovare un soggetto incaricato della gestione. A manifestare interesse sarebbe stata un’azienda con sede in Piemonte, già operativa nel settore turistico sul territorio ligure., e ritenuta idonea dalla dirigenza di Arte sotto il profilo tecnico ed economico per occuparsi della gestione della struttura turistico-ricettiva.

Si tratta di uno sviluppo atteso da tempo, considerando che i lavori di riqualificazione, finanziati dalla Regione con un investimento di 6,6 milioni di euro, si sono conclusi ormai tre anni fa. Era il 2023 quando la villa, completamente restaurata, era stata riconvertita in una struttura di alto livello, dotata di camere e ristorante di fascia alta.

Ma fino ad oggi non erano arrivate proposte concrete. Già un anno fa i cittadini avevano segnalato il degrado del parco, tornato a essere invaso dalla vegetazione spontanea, e la situazione attuale resta problematica.

Il prossimo passaggio prevede la pubblicazione di un bando pubblico, al quale potranno partecipare anche altri operatori oltre a quello che avrebbe manifestato il proprio interesse. La selezione terrà conto della qualità del progetto e della sua sostenibilità economica. Il bando resterà aperto per trenta giorni, seguiti da un ulteriore mese necessario alla valutazione delle candidature, al termine del quale si procederà con l’assegnazione. L’obiettivo è arrivare alla scelta del gestore entro giugno.

Il futuro gestore dovrà occuparsi anche degli arredi, oltre a versare un canone di concessione ad Arte. Ora si attende l’esito delle procedure per capire se l’interesse manifestato si tradurrà in un progetto concreto.

Il recupero dell’edificio, ha trasformato la villa e l’ex casa del custode in una struttura ricettiva di lusso. Il progetto prevede, al primo piano, un ristorante con circa 80 posti e la reception dell’hotel; ai piani superiori sono state ricavate undici camere tra stanze e suite, oltre a un bar con area esterna e una terrazza panoramica di 150 metri quadrati. Al piano terra trova spazio un’area espositiva di circa 220 metri quadrati. Il complesso è circondato da un parco storico di 7.800 metri quadrati con accesso diretto alla spiaggia.





