Borghetto, amministrazione comunale in lutto per la scomparsa della signora Maria Pia Pera

"L’amministrazione comunale si unisce al dolore di Stefano e Barbara De Stefani, già Presidente del Consiglio Comunale, per la perdita della cara mamma Maria Pia Pera". Così con un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Borghetto Santo Spirito la giunta vuole unirsi al cordoglio della famiglia De Stefani, che nelle scorse ora ha visto la morte, dopo aver combattuto con una malattia, della signora Maria Pia.

"Impossibile, per me - afferma il sindaco Giancarlo Canepa -, dimenticare le estati trascorse da bambino nel loro stabilimento balneare. Ricordo con piacere quando, dopo la mia elezione e prima che la malattia la segnasse, con Pia scherzammo sul soprannome che mi avevano affettuosamente affibbiato in quelle lontane e allegre estati per via di un paio di pantaloncini che indossavo. Per lei, nonostante fossi diventato sindaco, ero rimasto il bambino 'braghe a righe' di un tempo".

I funerali della donna mancata all'età di 78 anni, si svolgeranno lunedì 24 agosto alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Matteo a Borghetto.