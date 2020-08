La comunità di Cengio in lutto: scomparso nella notte don Guido Zagheni

E' una giornata di profondo lutto e cordoglio quella odierna per Cengio.

Improvvisamente è venuto a mancare, nel corso della notte all'ospedale Policlinico di Milano all'età di 78 anni, il parroco del piccolo borgo valligiano, don Guido Zagheni. Ad annunciarlo è stato il vescovo di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli.

Il curato, da qualche tempo affetto da alcuni problemi di salute, era da qualche giorno ricoverato presso il nosocomio meneghino in attesa di un trasferimento all'ospedale Niguarda per un controllo al cuore.

Addolorato dopo aver appreso il tragico fatto è il sindaco, France sco Dotto: "La notizia ci ha colpito arrivando così improvvisamente. Sapevamo avesse qualche problema di salute ma non ci saremmo mai aspettati una sua scomparsa. La comunità perde non solo la sua guida spirituale, in un periodo in cui queste mancano, ma una persona alla mano, un uomo dalla grandissima cultura che lascia un enorme senso di vuoto in tutti noi" conclude il primo cittadino a nome di tutta la comunità.

Non vi sono ancora una data e un luogo ufficiali per i funerali. A disporli sarà la diocesi di Crema, diocesi di appartenenza del parroco.