Loano, ragazzo preso a pugni sul lungomare: video virale e indagine in corso

Un colpo al volto talmente forte da causare una giravolta di quelle che solitamente si vedono nei film di Bud Spencer e seri problemi alla mascella. Vittima dell'episodio è un ragazzo, aggredito per cause non ancora ben chiarite da colui che parrebbe essere un custode notturno di uno stabilimento balneare di Loano.

L'episodio, verificatosi alcune sere fa sul lungomare loanese nella zona di levante, non molto distante dal porto, è stato ripreso da alcune persone presenti in zona e nel giro di poche ore il filmato è diventato virale sui social network (QUI IL VIDEO).

Il giovane in questione, pare appartenente a una nota famiglia di imprenditori del ponente savonese, per la violenza del colpo subito ha dovuto ricorrere anche a un primo intervento di plastica facciale per ricomporre le fratture.

La situazione però è ancora in piena evoluzione, sia dal punto di vista clinico, col ragazzo che pare avere tuttora problemi di masticazione, che da quello legale, con un'ipotesi di reato per l'aggressore.