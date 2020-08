Il Comune di Alassio ascolta i legali di Hurgada: non ci sarà la riduzione di orario di apertura per 30 giorni

Trovata una “quadratura del cerchio” ritenuta soddisfacente per tutti in merito alle vicende del kebab “Hurgada” di Alassio, chiuso a seguito di un controllo sull’osservanza delle misure anti-Covid (leggi QUI).

Stamattina, infatti, l’avvocato Vittorio Savona, in rappresentanza dello studio legale Bonifacino-Savona che difende l’attività commerciale di cucina etnica, è stato ascoltato in Comune ad Alassio. Una rappresentanza del palazzo comunale, presieduta dal dirigente Bonifazio dell’Ufficio Commercio per quanto riguarda la parte tecnica e dal vicesindaco Angelo Galtieri per quanto riguarda la parte politica, ha prestato attenzione alle ragioni di Hurgada presentate dai due legali.

Si è deciso che non verrà applicata la misura restrittiva di riduzione dell’orario di apertura per la durata di trenta giorni, come era stato inizialmente ipotizzato. L’attività dovrà comunque impegnarsi con il Comune di prestare d’ora in poi maggiore attenzione al rispetto delle norme anti-Covid.

Commentano gli avvocati Vittorio Savona e Alberto Bonifacino: “A nome nostro e dei nostri assistiti vogliamo esprimere parole di gratitudine nei confronti del Comune di Alassio, sia per quanto riguarda gli uffici, sia per l’amministrazione comunale, per l’attenzione posta nei nostri confronti e per l’approccio positivo e costruttivo che ci è stato dimostrato”.