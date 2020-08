Albisola, il cantiere dell'Aurelia Bis diventa una pista da sci: l'ironia dei cittadini di Luceto (VIDEO)

Ad Albisola Superiore i cittadini provano a sdrammatizzare sullo stato attuale di fermo dei lavori legati al cantiere sull'Aurelia Bis e lo fanno con un video pubblicato su Youtube e realizzato da Luca Patrone dal titolo "Sciata di agosto a Luceto".

L'ironia ne fa da padrone e così alcuni cittadini di Luceto hanno utilizzato il cumulo di detriti del cantiere coperti da un telo bianco utilizzandoli come sfondo per una sciata sulla neve.

"Siamo qui davanti alla pista da sci che Anas ha creato al posto di finire l'Aurelia, spero che aprano le piste in maniera che vengano i turisti intanto che noi siamo sempre in coda non frega a nessuno" dice ironicamente un cittadino albisolese - Fortuna che abbiamo anche una piscina scoperta inagibile in quanto fatta senza fondamenta che il comune grazie ai suoi tecnici aveva fatto costruire in precedenza".

Gli albisolesi poi hanno indicato la cartina del progetto dell'Aurelia Bis facendo notare che la data di consegna era prevista per il 15 febbraio 2020.