Ad Albissola Marina si torna a vivere la magia della musica in un contesto unico: riecco “La Grande Opera in Villa”

Il 14 maggio, dopo il successo dell’iniziativa riscontrato lo scorso anno, ad Albissola Marina, anche quest’anno, torna nella sua seconda edizione l’iniziativa “La Grande Opera in Villa”, un evento organizzato dai private banker della filiale di Banca Generali in collaborazione con il Comune di Albissola Marina con al centro musica e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano.

Sarà la l’opéra-comique “Carmen”, di Georges Bizet, in quella data a troverà casa non in un teatro ma, come nel passato, nella suggestiva cornice di una residenza nobiliare del Ponente ligure, portando così la rappresentazione lirica, nel suo formato detto ‘da camera’, all’interno di un contesto ricco di storia e bellezza, in cui il pubblico è immerso nel melodramma a stretto contatto con gli artisti e la scena, come era tradizione nell’Ottocento.

A promuovere l’iniziativa, patrocinata e sostenuta dal Comune di Albissola Marina e da RAI Liguria, è l’agenzia di Savona di Banca Generali Private (parte dell’area del Sales Manager di Rete Alessandro Mauri e dell’Area Manager Fabio Venturino), questo grazie all’impegno dei private banker Alessandra Brandone e Giuseppe Formento.

“Come Banca attenta alla comunità e al territorio in cui operiamo, siamo felici di sostenere questo evento, che vuole tutelare e valorizzare il più grande patrimonio del nostro Paese, ovvero quello storico, artistico e culturale. Si tratta di un’iniziativa speciale, che porta una delle forme d’espressione storiche della cultura italiana in una cornice suggestiva” - spiega Alessandro Mauri, Sales Manager di Rete di Banca Generali, che aggiunge – “Crediamo che il nostro ruolo vada oltre i confini della pianificazione finanziaria, per promuovere progetti e manifestazioni culturali sul territorio, come motore di sviluppo sociale ed economico sostenibile per le realtà locali”.

“L’anno scorso ci eravamo lasciati con l’auspicio che fosse l’inizio di una splendida avventura – commenta il sindaco Gianluca Nasuti – e quest’anno eccoci di nuovo qui, in questa incredibile occasione di incontro tra una dimora meravigliosa quale è Villa Faraggiana ad Albissola Marina e la Grande Opera”.

“Innanzitutto – prosegue il primo cittadino –, tengo particolarmente a ringraziare Banca Generali per aver scelto nuovamente Albissola per ospitare un evento di tale profilatura. La nostra amministrazione può così riuscire a raggiungere l’obiettivo di valorizzare questo luogo meraviglioso attraverso una delle forme d’arte più elevate, ovvero l’opera lirica. Stiamo puntando molto su iniziative di questo tipo, anche pubbliche. Grazie dunque a Banca Generali e al dott. Alberto Uva per averci scelti”.

“Personalmente il mio augurio è che, magari già dal prossimo autunno, si possa riuscire ad aprire le porte della villa anche al pubblico per poter assistere all’opera. In questo modo avremmo trovato la quadratura ideale del cerchio cogliendo un’enorme opportunità sia di arricchimento culturale che di valorizzazione turistica”, conclude Nasuti.

“Banca Generali – illustra in seguito la dottoressa Alessandra Brandone –, ha come missione la tutela e la valorizzazione del patrimonio di famiglie e imprese, motivo per cui ritiene che sia altrettanto importante valorizzare il più significativo patrimonio di cui il nostro Paese dispone, ovvero il patrimonio storico, artistico e culturale. Questo è un attesissimo ritorno per ‘La Grande Opera in Villa’, che è un format potentissimo. L’iniziativa mira a portare l’opera lirica, che dal 6 dicembre 2023 è stata proclamata dall’UNESCO Patrimonio Immateriale dell’Umanità, fuori dagli ambiti tradizionali come i teatri proponendola anche in ville storiche, in palazzi antichi e in musei. Questo permette di favorire una pratica virtuosa di recupero del passato, quando l’opera veniva presentata proprio durante momenti di convivialità”.

“Inoltre - conclude Brandone - quest’anno abbiamo voluto attrezzarci per poter fare un regalo ai nostri ospiti. Grazie alla sinergia instaurata con il dott. Uva infatti, durante la serata verrà estratto a sorte un invito, sempre nel solco della diffusione della cultura, per assistere ad una rappresentazione della rassegna ‘La Grande Opera in Villa’ proprio dove questo format è nato, ovvero in Villa Sormani Marzorati Uva (in Brianza). Una coppia dunque avrà l’onore di assistere a questo tipo di evento in un luogo davvero mozzafiato”.

In seguito a prendere parola è stato Giuseppe Formento, anch’egli private banker per conto di Banca Generali: “L’anno scorso quando ho iniziato questo percorso non pensavo di vivere e far vivere ai clienti e agli ospiti che avevo invitato un’emozione di questo tipo. Devo dire che tutti sono rimasti entusiasti per quella serata e ancora oggi, quando li incontro, mi capita di ricevere dei ringraziamenti perché tutti i partecipanti sono rimasti impressionati in maniera davvero molto positiva da questo evento”.

Infine a concludere la serie di interventi è stato il conte Alberto Uva, ideatore del format: “Arte cultura Villa Sormani La Grande Opera in Villa è un brand ormai riconosciuto che sta riscontrando un notevole successo con diffusione di questo particolare format in ville, palazzi e musei sia in Italia che all’estero. L’idea è nata nell’ambito di un progetto culturale sviluppato a partire dalla nostra villa storica di famiglia in Brianza con la volontà di avvicinare le persone alla storia in maniera innovativa e funzionale. Lì ora mettiamo in scena un’opera al mese. Credo che i pilastri fondamentali su cui ruota il successo di questo format siano tre: risulta fruibile, accessibile e coinvolgente”.