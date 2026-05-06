Controllo dei camion ad Albissola, la polizia locale contesta 23 violazioni per 8mila euro

Si è conclusa nella giornata di ieri una sessione di 4 giorni di corso di formazione che ha visto coinvolti gli agenti della Polizia Locale di Albissola Marina.

Il corso tenuto dal Vice Sovrintendente. Alessandro Zampedri, in forza alla Polizia Locale di Trento, CTU, perito ed esperto in analisi e ricerca frodi, e da Chazli Fadi della società Digitalway (Controllotachigrafi.it) ha avuto come oggetto il controllo e la verifica dello strumento tachigrafico presente a bordo dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di cose e persone, con particolare attenzione ai malfunzionamenti e alle manipolazioni operate su tali strumenti, oltre alle alterazioni dei sistemi antinquinamento, e sui tempi di guida e riposo degli autisti

Dopo una prima parte teorica effettuata al Mu.Da. di Albissola Marina, il corso si è poi trasferito lo scorso martedì in corso Bigliati, dove, con l’ausilio e la supervisione del docente Zampedri, sono stati controllati circa 10 veicoli pesanti, più della metà dei quali stranieri, e due autobus turistici provenienti dalla Germania.

Il resoconto finale ha portato alla contestazione di 23 violazioni per un totale di oltre 8000 euro.

Di particolare rilievo sono state tre violazioni per altrettanti cronotachigrafi non correttamente funzionanti a cui è seguita la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per i relativi conducenti.

Non è andata meglio al conducente di un autobus turistico che guidava senza aver effettuato idonei riposi dopo dei lunghi periodi di guida oltre alle accertate carenze dell'autobus in relazione ai dispositivi di sicurezza obbligatori.

"Il Comandante della Polizia Locale di Albissola Marina intende, con l'avvicinarsi dell'estate, intensificare l'attività di controllo dei mezzi pesanti e soprattutto dei bus turistici che transitano sulla SS1 Aurelia, auspicando che siano rispettate tutte le norme di sicurezza a bordo dei veicoli e che siano rispettati i tempi di guida e riposo degli autisti al fine di garantire la sicurezza sia degli utenti della strada che anche degli autisti stessi" viene spiegato dal comando della polizia locale albissolese.