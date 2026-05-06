Ribaltamento del casello di Albisola, il Sindaco risponde per le rime alla minoranza: "Come al solito lanciano messaggi non veri"

"Come al solito l'opposizione lancia messaggi che non sono veri".

Il Sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini ha voluto smentire le parole del gruppo consiliare di minoranza di "Uniti per Albisola" che a seguito della risposta all'interrogazione presentata sul ribaltamento del casello autostradale lo aveva attaccato dicendo che "dietro anni di annunci sul ribaltamento del casello autostradale non c’è nulla di concreto".

Per questo il primo cittadino ha voluto rispondere a tono agli attacchi dell'opposizione.

"Di queste infrastrutture (compresa l'Aurelia Bis.ndr) ne parliamo da anni e la cosa che mi infastisce è che sembra che io racconto bugie agli albisolesi, ma così non è visto che è sempre stata premiata negli anni con una doppia elezione la mia onestà intellettuale - ha detto Garbarini - Loro continuano a dare false informazioni, vogliono mettere in cattiva luce un'amministrazione che sta governando e che è del fare. Questo è il loro modo di far passare un messaggio distorto. I cittadini però lo hanno capito che criticare l'operato degli altri è sempre facile ma non viene ripagato".

Il Ministero delle Infrastrutture nel maggio del 2024 aveva dato il via libera alla convenzione per la progettazione. Una tematica sul quale da anni è stata concentrata l'attenzione in quanto ritenuto fondamentale per far sì che non si vengano a creare ulteriori problematiche alla viabilità visto che con l'uscita-entrata dei mezzi pesanti nell'attuale casello, la viabilità su Corso Mazzini e poi sull'Aurelia è più che congestionata. Il nuovo svincolo autostradale permetterà quindi al traffico di bypassare il lungomare di Albisola e il waterfront di Savona immettendosi direttamente nell'Aurelia Bis quando chiaramente sarà conclusa.

Un'altra opera importante che sarà inserita è il canale scolmatore, un tunnel che prenderà acqua dal rio Basco e la porterà nel bacino del torrente Sansobbia. Nel dicembre del 2022 sulla tematica era stato affidato dal Comune albisolese un incarico per uno studio preliminare di fattibilità.

"Ci porteremo a casa il ribaltamento del casello con il canale scolmatore che toglierà il problema dell'esondabilita del Rio Basco che ci portiamo avanti da anni. C'è sul tavolo uno studio preliminare di fattibilità di questa opera e c'è una bozza di convenzione mandata dal Ministero, Aspi, Anas e Regione che è una cosa seria scritta da interlocutori seri e non è corretto che gli albisolesi leggano quelle dichiarazioni. Ritengo che l'amministrazione Garbarini sta lavorando per il bene di Albisola, stiamo andando avanti e continueremo a farlo" conclude il Sindaco.

L’interrogazione si soffermava sul "presunto via libera ministeriale alla convenzione per la progettazione nel maggio 2024; le visite istituzionali e le dichiarazioni del viceministro Edoardo Rixi; l’impegno a realizzare l’opera in coordinamento con l’Aurelia Bis. E soprattutto poneva domande chiare: a che punto è davvero il progetto; chi sta lavorando alla progettazione; se esiste un cronoprogramma; quali atti formali sono stati prodotti; quali azioni concrete il Comune ha messo in campo per sbloccare l’intervento. La risposta dell’Amministrazione? Vuota, elusiva, inaccettabile".