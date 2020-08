Albisola, ordigno pronto a brillare: operazioni in corso (FOTO e VIDEO)

Dopo il briefing di questa mattina effettuato nella sede della Capitaneria di Porto di Savona tra il reparto operativo della Guardia Costiera e il Nucleo S.D.A.I. (Servizio Difesa Antimezzi Insidiosi) della Marina Militare della Spezia, sono in corso le operazioni per far brillare l'ordigno bellico rinvenuto sabato scorso al largo di Capo Torre, tra Albisola Superiore e Celle, in località “Buco del prete”, a circa 20 metri dalla scogliera adagiato sul fondale a circa 4 metri di profondità.

La bomba inesplosa è stata ulteriormente spostata di altre due miglia e sta per essere fatta brillare tramite un pallone subacqueo.

Sul posto ad Albisola, dopo la segnalazione giunta sabato scorso alla sala operativa della Capitaneria di Porto savonese, la quale ha a sua volta aveva allertato la Prefettura di Savona, erano intervenuti i mezzi navali con lo scopo di sorvegliare la zona interessata, oltre al personale del 5° Nucleo Subacqueo della guardia Costiera di Genova che hanno confermato la presenza dell'ordigno.

Nella mattinata di domenica, sempre su richiesta della Prefettura, era quindi intervenuto il nucleo spezzino che aveva provveduto a mettere in sicurezza l’ordigno su un fondale di circa 20 metri in attesa delle operazioni di brillamento.

La Guardia Costiera di Savona aveva provveduto ad interdire la zona interessata alla navigazione, all’ancoraggio e a qualsiasi altra attività ludico ricreativa emanando un'ordinanza ed urgente avviso ai naviganti che specifica che è obbligatorio mantenere una distanza di 200 metri dall'area interdetta.