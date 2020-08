Celle, Centro Prelievi e Cupa, la minoranza: "Si coinvolgano associazioni e cittadini per un confronto con Asl 2"

Non hanno più riaperto dopo lo scoppio della pandemia di Covid19 il Centro prelievi e il Cup di Celle Ligure, nemmeno con l'allentamento delle misure di contrasto all'espansione del contagio che hanno portato il sistema sanitario nazionale a tornare a lavorare anche per quello che si può considerare la quotidiana routine.

Nei giorni scorsi i cittadini cellesi avevano espresso le loro perplessità e preoccupazioni riguardo a questi due importanti presidi sanitari nel levante savonese (LEGGI QUI) col sindaco Mordeglia che già si è mossa presso gli uffici competenti di Asl.

Queste preoccupazioni sono condivise dal gruppo di minoranza in consiglio comunale "Uniti per Celle", che ha presentato un'interpellanza per la prossima assemblea cittadina: "La battaglia per mantenere il Centro Prelievi e il Cupa a Celle Ligure è stata negli anni durissima - si legge nel testo -. Più volte I'ASL 2 ha tentato, con la scusa della mancanza di economicità, di chiudere questi servizi che sono fondamentali in modo particolare per la parte di popolazione più anziana".