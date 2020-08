Righello (Pd): "Gufi sugli ospedali di Cairo e Albenga? Toti pensi ai suoi disastri"

“Il presidente Toti è andato a Pietra Ligure a sostenere di aver posto le premesse per un potenziamento del Santa Corona, prendendosela al contempo con presunti "gufi". In primo luogo va precisato che l'ospedale Santa Corona è riuscito a mantenere un buon livello dei servizi soltanto grazie alla straordinaria professionalità dei suoi operatori, che hanno lavorato e lavorano in condizioni spesso proibitive. Toti oggi annuncia interventi sull'ospedale facendoli calare dall'alto come le concessioni di un principe, quando per una intera legislatura ha lavorato nella direzione del depotenziamento del nosocomio pietrese”.