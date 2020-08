Carcare, il Pd sulle dichiarazioni del sindaco De Vecchi in merito al restyling di Via Abba: "Strumentali e becere, finalizzate ad alimentare polemiche"

"Viste le dichiarazioni del sindaco di Carcare De Vecchi, in merito al restyling di Via Abba (leggi QUI), il Circolo del Partito Democratico di Carcare intende precisare quanto segue: l'assemblea pubblica del 10 settembre è stata organizzata dal Gruppo Consiliare del Comune di Carcare 'Lorenzi Sindaco' del quale fanno parte anche Consiglieri non iscritti al Partito Democratico. Le dichiarazioni rilasciate in tal senso dal sindaco sono pretestuose strumentali e becere finalizzate ad alimentare polemiche di campagna elettorale". Così, attraverso una nota stampa, il Partito Democratico di Carcare.

"Noi riteniamo, comunque, importante la messa in sicurezza del fiume Bormida, sia a monte che a valle, che attraversa l'intero abitato di Carcare, per questo sarebbe stato opportuno programmare e realizzare le opere, finanziate dallo Stato mediante la Regione, in maniera funzionale e con il coinvolgimento dei cittadini carcaresi prima della progettazione esecutiva - proseguono gli esponenti dem - Nessuno intende criminalizzare l'operato ma ci preme dare il nostro contributo affinchè non vengano sperperati da questa amministrazione, ancora una volta, soldi pubblici per la realizzazione, a nostro avviso, di interventi inutili e poco funzionali".