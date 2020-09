Carcare, prosegue la polemica sul restyling di via Abba. La minoranza: "Il sindaco De Vecchi non merita commenti"

"L'ennesima esternazione vuota di contenuti espressa dal sindaco De Vecchi non merita commenti perchè se il sindaco De Vecchi avesse avuto delle buone ragioni per contraddire quanto da noi illustrato, aveva la possibilità di intervenire ed eventualmente controbattere durante la riunione davanti ai numerosi cittadini presenti". Così il gruppo "Lorenzi Sindaco", minoranza del Comune di Carcare.

"Nessuna strumentalizzazione da parte nostra ma bensì solo ed esclusivamente la verità, mostrando ai cittadini la poca documentazione da lui consegnataci dando la possibilità a tutti di intervenire, ma De Vecchi non sapendo cosa dire e cosa fare ha pensato bene di sedersi in una zona oscura della sala per scappare ad eventuali domande da parte del numeroso pubblico presente. Chi come lui, questo accade puntualmente sin dal suo insediamento, non ha argomentazioni valide e concrete continua in una vacua polemica senza effetti. Il numeroso pubblico presente può testimoniare" concludono infine dalla minoranza carcarese.