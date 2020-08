TPL Linea, i sindacati su sospensione linee 40 e 40/: "Rispetto fasce orarie"

"In merito alla sospensione programmata delle linee 40 (Finale -Andora) e 40/ (Finale Ligure e Spotorno) dalle 19.00 di oggi, sabato 29, fino alle 02.30 di lunedì 31 agosto in osservanza della legge 146/90, art. 2, comma 7 si comunica il rispetto delle fasce orarie con lo svolgimento del servizio dalle ore 05.00 alle 08.30 e dalle 17.30 alle 20.00".

Questa la comunicazione diramata dalle segreterie di Fil-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Faisa-Cisal della provincia di Savona, insieme alla RSU di TPL Linea e RLS TPL Linea.

I sindacati avevano proclamato la sospensione dopo l'ennesima aggressione ai danni di un autista avvenuta ieri sera a Finale Ligure. Il terzo caso di violenza negli ultimi 10 giorni.

"Tutte le corse in partenza all'interno del sopracitato arco di tempo saranno terminate. Tale decisione è stata presa responsabilmente per non penalizzare ulteriormente l'utenza in attesa di un incontro al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico" aggiungono i sindacati.

"La situazione non è più sostenibile da parte del personale di TPL Linea, costretti a subire aggressioni e violenze, da parte di vandali e teppisti durante lo svolgimento del proprio turno di lavoro. I lavoratori di TPL Linea, chiedono di svolgere il proprio turno di lavoro senza rischiare di essere aggrediti e picchiati" concludono i sindacati.