Fondi europei, Melis (M5S): "Serve una cabina di regia che permetta ai piccoli comuni di partecipare ai bandi"

" Intendiamo puntare molto sui fondi europei, sono delle colonne portanti per lo sviluppo a disposizione della Regione. Dal Fondo sociale europeo al PSR, che tanto ha fatto penare questa Giunta che ha speso e utilizzato male i fondi, passando per il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale )". Così Andrea Melis, consigliere regionale uscente e candidato del M5S alle prossime elezioni regionali.

"Tra i nostri punti programmatici, l’idea di una cabina di regia e di sostegno ai piccoli comuni per l’elaborazione della documentazione necessaria per partecipare ai bandi - prosegue Melis - Per i fondi europei diretti occorre un maggiore sostegno e un’organizzazione capace di consentire agli enti pubblici regionali e alle amministrazioni comunali della nostra regione di partecipare maggiormente ai bandi, che sono anche essi estremamente importanti. Non dimentichiamo che poi dovremo ben presto pensare alla nuova programmazione del prossimo settennato: sarà importantissimo farla ascoltando il territorio e utilizzando i fondi in modo tale che si crei sviluppo e occupazione".