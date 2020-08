La musica ligure piange Roberto Danesi: era un affezionato partecipante del Festival di San Giorgio d'Albenga

Il mondo musicale ligure piange oggi la prematura scomparsa di Roberto Danesi. Nella vita faceva il medico pediatra a Genova Nervi, ma la sua grande passione per la musica lo aveva reso, assieme al suo colorato ensemble “La Combriccola”, una “colonna portante” tra i numerosi autori e interpreti che ogni anno rendono il Festival della Canzone in Lingua Ligure di San Giorgio d’Albenga così bello e ricco di contenuti.

Roberto Danesi aveva soltanto 61 anni; ha tenuto nascosta fino all’ultimo la sua malattia, contro la quale stava lottando ormai da cinque anni, anche agli amici più cari: di certo non voleva essere ricordato per quest’ultima e dolorosa battaglia, ma per le sue canzoni e per quel suo sorriso così carico di empatia e positività che lo ha sempre contraddistinto.

Col cuore gonfio di tristezza lo ricordano Silvia Bazzano e Alessandro Alessandri, organizzatori del Festival di San Giorgio: “La Combriccola Gruppo Folk – Genova, tra i partecipanti del Festival San Giorgio della Canzone in Lingua Ligure (nella foto durante l’ultima edizione svoltasi a febbraio 2020), è il coro ligure (genovese) conosciuto per vocalità, musicalità, armonia e simpatia.

Roberto Danesi, pediatra di Nervi, ha sempre portato sul palco oltre alla sua vocalità un sorriso che illumina e diffonde serenità. “Ieri Roberto all’età di 61 anni ci hai salutato, ma il tuo sorriso e il tuo entusiasmo verso il coro e la musica, rimane! Grazie. Insieme agli artisti del Festival, ci uniamo in un abbraccio di condoglianze alla moglie Laura e a tutti gli amici della Combriccola”.

Il rito funebre si celebrerà domattina, lunedì 31 agosto alle ore 11.45 nella Parrocchia dell'Assunta di Caprafico. Il Rosario si svolgerà nella tarda giornata di oggi, domenica 30 agosto alle ore 17.30 nella chiesa degli Emiliani di Nervi.