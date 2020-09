Celle, asfaltata la strada sul cantiere del S.Brigida: via con il cambio di corsia per il passaggio delle auto

La ditta incaricata da Anas ha iniziato ad asfaltare questa notte sull'Aurelia nel tratto dove ad oggi è interessato il cantiere sul rio S. Brigida a Celle e da domani mattina cambierà la corsia di attraversamento delle auto, lasciando spazio ai lavori lato Olmo/giardini Mezzano.

Gli operai nelle prossime settimane effettueranno gli scavi per posizionare la nuova tubatura nei pressi della fabbrica spostando anche i sotto servizi, con un intervento che determinerà la tanta attesa rimozione dei semafori.

Prima dell'inizio delle scuole, probabilmente intorno al 10 settembre gli interventi dovrebbero arrivare a conclusione e per la felicità dei cellesi e degli automobilisti che tutti i giorni da mesi affrontano il traffico e le code in quel tratto verranno rimossi i quattro impianti semaforici, uno in via Colla e tre sull'Aurelia.

Sarà quindi pronta a tornare alla normalità la viabilità in via Colla con il classico senso unico in direzione monti e la possibilità per gli automobilisti di tornare sull'Aurelia attraversando largo Giolitti, piazza Volta e svoltando in via S. Brigida nei pressi della fabbrica Olmo.

In quel punto verrà posizionato il primo semaforo e il secondo invece sarà sempre presente sull'Aurelia nella zona di piazza Costa, rimarranno accesi nella zona del cantiere proprio per effettuare le opere di consolidamento sulle abitazioni che hanno subito delle crepe, le quali sono state soggette ad ordinanza di interdizione firmata dalla prima cittadina. Al momento proprio su quel tema non ci sarebbero ulteriori novità.