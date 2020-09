Salvini visita Cairo Montenotte: bagno di folla per il leader della Lega (FOTO e VIDEO)

Prima la scuola penitenziaria, poi la visita alla chiesa di San Lorenzo, il cui tetto è stato devastato da un incendio lo scorso 14 agosto, e infine l'inaugurazione del point elettorale situato in via Roma.

Nella mattinata odierna, il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto tappa a Cairo Montenotte, in tour per le prossime elezioni regionali in programma domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre.

Comincia dalla Val Bormida la visita del segretario della Lega, accompagnato dai candidati della circoscrizione savonese Stefano Mai e Maria Zunato, oltre che dall'onorevole Sara Foscolo e dai senatori Rixi e Ripamonti.

Un'occasione per parlare di sicurezza, sanità e anche dei dissidi interni al partito nel savonese nati nelle ultime settimane dopo la presentazione delle liste elettorali.

Argomento quest'ultimo sui cui il segretario leghista taglia corto: "Parliamo di cose serie. La Lega è il primo partito in Italia e in Liguria ma non è una caserma: ognuno è libero di comportarsi come ritiene", preferendo concentrarsi su sanità, infrastrutture, sicurezza e ambiente, ma anche agricoltura, floricoltura e pesca.

Dopo un breve accenno alla situazione di strade e autostrade liguri, inevitabile per Salvini parlare però, vista la location scelta per cominciare il suo tour giornaliero, di carcere e sicurezza: "Ci ho tenuto a partire con da un posto che forma donne e uomini che lavorano di tutta la Liguria e hanno a che fare con molti di coloro che sbarcano senza limiti e senza regole. Un carcere a Savona? Personalmente ho chiesto un piano carceri al ministero della Giustizia, di cui non ho notizia, ma la provincia necessita di avere una struttura, un'esigenza anche per gli altri carceri liguri. E' un obbiettivo che ci diamo ma è una scelta a livello nazionale, quindi continuiamo a insistere".

L'ospedale San Giuseppe è stato poi l'altro tema pregnante della campagna elettorale ligure su cui il leader leghista è stato chiamato a pronunciarsi, difendendo la strada scelta dall'assessorato alla Sanità ligure guidato nella scorsa legislatura proprio dalla Lega con Sonia Viale: "A me basta che i cittadini vengano curati, se poi a salvare vite sarà un medico della sanità pubblica, privata o mista al cittadino poco importa. Il pubblico viene prima ma senza demonizzare il privato. Il misto è, dati alla mano, il sistema misto".

Dopo la visita all'istituto di formazione penitenziaria per Salvini è stato poi il momento del bagno di folla nelle vie del centro cittadino dove, oltre al discorso tenuto per l'inaugurazione del point elettorale, ha potuto constatare di persona lo stato in cui si trova la chiesa di San Lorenzo dopo il rogo delle scorse settimane, accompagnato dal responsabile della Lega Giovani di Savona Giuseppe Grisolia.

Durante l'inaugurazione del point, un gruppetto di persone ha contestato le parole del leader della Lega.