Un entroterra da difendere e valorizzare. Bozzano (Cambiamo): "Spazio a un futuro di sostenibilità che parta da disegni organici"

"Il nostro entroterra è il miglior entroterra del mondo". Così definisce quello savonese e ligure in generale il candidato alle regionali Alessandro Bozzano di Cambiamo, parlando della porzione di terra alle spalle del mare fatta non solo di turismo ma anche di economia, agricoltura e difesa del territorio.

"Abbiamo una provincia di Savona, ma anche una provincia di Genova, che ha tutta una serie di bellezze naturali e di particolarità che si sviluppano nella parte di territorio immediatamente alle spalle del mare - dice Bozzano - e penso ad esempio al Parco del Beigua, che è una delle nostre eccellenze. Però il nostro entroterra ha anche tutta una serie di problemi".

Spesso infatti si legge di un entroterra martoriato dal maltempo, frutto a volte di una mancanza di presidio e difesa del suolo che un tempo praticavano i nostri antenati: "Il presidio dell'entroterra deve essere fatto dei contadini ma anche dalle aziende agricole, dalle attività commerciali e non solo da quelle attività di ristorazione. Parlo del mondo della gastronomia ma anche il mondo della produzione di materie prime come l'olio, il vino, il formaggio e quant'altro vi è nel nostro entroterra, perché ogni piccolo paese alle sue particolarità, non solo culturali e sociali ma anche enogastronomiche".

Prosegue quindi il candidato consigliere: "La parcellizzazione del nostro territorio non è solo data ai fini edilizi ma anche dalle tante micro aziende presenti. Per dare sostenibilità a queste bisogna conoscere il nostro territorio, incentivare le aziende a rimanere, ma soprattutto incentivare le persone a crearne di nuove. Il mondo dell'agricoltura è un mondo variegato, che richiede impegno, professionalità e fatica. Sono lavori che devono essere remunerati e hanno la funzione di rilievo non solo economica ma anche sociale. Il presidio del territorio consente a una serie di attività collaterali di potersi esprimere, come ad esempio il mondo dell'outdoor: senza i contadini e coloro che presidiano il nostro territorio montano non si avrebbero nemmeno i sentieri percorribili. Ma questo è solo un esempio".