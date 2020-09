Regionali, il comune di Millesimo sposta i seggi nella "struttura polivalente" di piazza Pertini

Il comune di Millesimo sposta i seggi elettorali in vista delle regionali in programma domenica 20 (7-23) e lunedì 21 (7-15) settembre. Una decisione presa per assicurare continuità alle attività didattiche.

Tenendo conto ovviamente anche delle sopravvenute circostanze dovute all'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Le sezioni elettorali N. 1-2 e 3 ubicate tradizionalmente presso l’Istituto Scolastico "Lele Luzzati" in piazza Libertà, verranno trasferite presso la "struttura polivalente" situata in piazza Pertini.