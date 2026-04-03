Filt Cgil Savona: Michele Bello è il nuovo Segretario Generale

È Michele Bello il nuovo Segretario Generale Filt Cgil Savona. Bello prende il posto di Simone Turcotto. L’elezione del nuovo Segretario è arrivata nel corso dell’Assemblea Generale della categoria savonese dei trasporti alla quale hanno partecipato la Segretaria Generale Filt Cgil Liguria Laura Andrei e il Segretario Generale Cgil Savona Andrea Pasa. L'esito della votazione, svoltasi a scrutinio segreto, su 23 aventi diritto, sono stati espressi 22 voti favorevoli e 1 astenuto

Dopo il diploma Bello inizia subito a lavorare nel settore alberghiero per poi dedicarsi nel 2011 a quello delle costruzioni. Qui viene assunto da una azienda del comparto edile del savonese e si iscrive alla Fillea Cgil. Nel 2020 viene distaccato in Fillea Savona, la categoria della Cgil che segue i lavoratori delle costruzioni e nel dicembre del 2022 ne diventa Segretario Generale.

“Lavorerò in continuità con quanto portato avanti da Turcotto e dalla segreteria portando l’esperienza acquisita in questi anni alla guida degli edili savonesi - dichiara Michele Bello - Ringrazio l’Assemblea Generale per questa opportunità dove, anche grazie anche al sostegno delle compagne e dei compagni, proveò a dare il mio meglio a tutela dei diritti di lavoratori e lavoratrici”.