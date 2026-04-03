Savona, il Comune rimodula la gestione del campo Ruffinengo dopo il crollo di una torre faro

Il Comune rivede gli impegni di spesa per la gestione del campo Ruffinengo dopo il crollo di una torre faro dell’impianto. Il Comune di Savona aveva disposto la sospensione precauzionale del servizio a partire dal 16 marzo, con la conseguente interruzione delle attività legate alla gestione dell’impianto sportivo affidata alla U.S.D. Legino 1910.

La situazione si è sbloccata a fine mese, quando la ditta incaricata ha completato la rimozione delle altre torri faro e gli interventi di messa in sicurezza. Con un verbale del31 marzo è stata quindi autorizzata la ripresa del servizio di gestione del campo.

La sospensione, durata complessivamente 15 giorni, ha effetti anche sulla durata della convenzione. Con la società sportiva che ha in gestione il campo.

Il Comune ha infatti stabilito un prolungamento della gestione dello stesso periodo, come previsto dal contratto ed è stata approvata la rimodulazione degli impegni di spesa sul bilancio comunale per adeguarli alla modifica dei tempi di gestione.

Il campo Ruffinengo è gestito dal Legino 1910 dal 2010. La convenzione, inizialmente prevista per una durata di 43 mesi, era stata successivamente prorogata fino al 2033 anche in considerazione degli investimenti realizzati dalla società sportiva all’interno dell’impianto. Dopo le verifiche e la messa in sicurezza, la gestione è dunque ripresa regolarmente.