Pasqua dal tempo primaverile, quasi estivo

Un'area di alta pressione in espansione dall'Atlantico fino al Mediterraneo porterà tempo stabile e soleggiato per tutto il fine settimana pasquale, e durerà almeno fino a fine settimana prossima. Temperature in netto rialzo e molto gradevoli, quasi da inizio estate.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 3 a martedì 7 aprile

Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi alte (per lo più lunedì di Pasquetta), anche se da lunedì portebbe riformarsi qualche nebbia al mattino.

Temperature in forte rialzo da domani e oltre le medie del periodo, con valori massimi che dadomenica si stabilizzeranno sui 20/25 °C, e minime tra 8 e 15 °C.

Venti: ancora qualche refolo settentrionale in mattinata su Liguria e alto Piemonte, poi da domani assenti o deboli a regime di brezza.

Tendenza da mercoledì 8 aprile

L'alta pressione resisterà ancora un paio di giorni anche se comincerà a filtrare aria più umida, poi nel fine settimana potrebbe esserci un fronte freddo che farà ritornare le temperature nelle medie del periodo.

Con l'occasione auguriamo a tutti Buona Pasqua 2026!

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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