Dramma a Toirano: trovato nel torrente il corpo senza vita di un uomo

La segnalazione è arrivata al 112 (NUE) intorno alle 10.45, immediato l'intervento dei militi della Croce Rossa di Loano e dell'automedica del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo.

Sul posto presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri giunti per i rilievi del caso.

Secondo quanto riferito si tratta di un uomo di circa 80 anni, originario di Aosta, giunto in Liguria in vacanza assieme alla moglie. Sempre secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.