Impatto tra un'autovettura e un motociclista sulla strada per Calice, in frazione Perti a Finale Ligure.

Ad avere la peggio, ovviamente, il centauro, comunque non grave: è stato soccorso dai militi della Croce Bianca Calice (per i quali il primo pomeriggio odierno è stato un momento di "superlavoro", infatti un biker nello stesso momento si infortunava sui sentieri). Esaminato sul posto, è stato trasportato per accertamenti in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.