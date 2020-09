Elezioni regionali, Sabbatani Schiuma ("Riva Destra"): "Fratelli d'Italia unica speranza per il Paese"

Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali facciamo il punto con l'on. Fabio Sabbatani Schiuma, fondatore del movimento politico-culturale "Riva Destra", federato a Fratelli d’Italia, e dirigente nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni.

Un’estate rovente, non solo per il clima, ma per un’Italia angosciata dal covid-19 e che si appresta al voto in alcune regioni fra cui la Liguria.

"Siamo al doppiaggio di Capo Horn (per i velisti l’equivalente dello scalare il monte Everest). Oggi più che mai dobbiamo a tutti i costi combattere e riprendere in mano il nostro futuro, contro i nuovi manipolatori dell’economia degli stati, della finanza mondiale e della dimensione etica e umana: ci vogliono numeri e non persone. La nostra speranza si chiama indiscutibilmente Giorgia Meloni: in due anni ha ricostruito la destra italiana, allargandola anche a nuove esperienze, ma mantenendo le radici saldamente a destra. Gode di grande e crescente popolarità, sta conquistando il panorama internazionale, ha un progetto politico chiaro e netto".

Al voto di settembre si presenta un centrodestra unito: basterà per vincere e mandare un altro segnale a questo governo?

"Intanto Giorgia Meloni è stata fondamentale per mantenere in piedi questa coalizione. Con coerenza e determinazione ha detto da subito 'mai col PD e mai con i 5 Stelle’ e oggi con la sigla del patto anti-inciucio fatto firmare da tutti i leader dello schieramento, lo ha reso invulnerabile. Servirà comunque una grande mobilitazione del popolo del centrodestra, ma anche qui lei è stata chiara: vinciamo e poi scendiamo in piazza. Siamo l’unica speranza per l’Italia".

Lei ha fondato nel 1994 "Riva Destra", primo storico circolo di Alleanza Nazionale, oggi movimento federato da due anni a Fratelli d’Italia. Qual’è il vostro ruolo?

"Alleanza Nazionale si è suicidata, cannibalizzata dalle correnti e violentata dalle follie di chi l’ha guidata; noi nel nostro piccolo siamo rimasti in piedi, grazie ai valori irrinunciabili della destra sociale e al nostro essere una comunità militante, laddove le parole d’ordine sono lealtà e onore. Il nostro legame con la 'fiamma' (presente nel simbolo di Fratelli d'Italia) è e rimane indissolubile. Ecco perché abbiamo risposto all’appello di Giorgia Meloni due anni fa, quando si è spesa personalmente nel trasformare Fratelli d'Italia in un partito più inclusivo e con lei stiamo crescendo anche noi in tutta Italia. Oggi anche mediante il Dipartimento Tematico Nazionale di Fratelli d'Italia rivolto all’Associazionismo politico che mi ha affidato, contribuiamo ad allargare il perimetro elettorale del partito coinvolgendo personalità e realtà esterne e traghettando sindaci e consiglieri eletti in liste civiche verso il progetto di Giorgia Meloni. Crediamo in lei. Anche in Liguria le nuove adesioni rafforzano l'accreditamento e la fiducia che i cittadini hanno riposto nella leader di Fratelli d'Italia sostenendo il suo progetto politico. A dimostrazione che 'Riva Destra' è un movimento in continua crescita, sono state approvate all'unanimità dal Direttivo Nazionale e successivamente ratificate le nuove nomine che vedranno figure di estremo valore interfacciarsi con le realtà del territorio della Liguria e contribuire al radicamento di Riva Destra in Fratelli d'Italia.