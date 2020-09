Due ragazze investite ad Albissola Marina: una è in codice rosso

Incidente ad Albissola Marina nel tratto di via Aurelia comunemente noto come "ai pesci vivi". Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all'investimento di due ragazze da parte di un autoveicolo.

Una delle due non è grave ed è stata trasportata in codice giallo per accertamenti all'ospedale San Paolo di Savona. Più grave la seconda, trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, comunque all'arrivo dei soccorsi era lucida e cosciente.

Sul posto è intervenuta la Croce d'Oro di Albissola Marina.