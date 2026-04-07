Il mondo dell'arte in lutto per la scomparsa di Serge Van de Put: le sue opere ad Albisola

Il mondo dell'arte in lutto per la scomparsa del belga Serge Van de Put.

L'artista, nato ad Anversa nel 1958, aveva perfezionato la sua tecnica espressiva utilizzando materiale di "scarto", più precisamente gomma riciclata da pneumatici, con la quale ha saputo restituire plasticamente elementi a tema animale, già protagonisti nel 2009 alla 53° Biennale di Venezia e presenti come installazioni su aree pubbliche in diverse città europee ("Hugo, il Rumentosauro" Genova 2010, "Dumbo Elephant" Cannes 2010, "Fable", gatto lungo 12 metri Cannes 2012, "The Fish Fountainé" Albissola Marina 2012, "Bear Fountaine" Bruges 2012.

Per alcuni anni aveva vissuto ad Albisola e alcune sue opere sono collocate proprio nel comune albisolese. Nel 2009 le sue opere erano state allestite in una mostra sul Priamar.

Nel dicembre del 2023 il Comune di Varazze gli aveva affidato l'incarico di realizzare le installazioni artistiche in Lungomare Europa nella parte di levante partendo dalla zona denominata «scogli neri».

Nell'agosto di quasi tre anni fa era stata nominata la commissione artistica di supporto, composta da membri esperti in materia, che si era riunita in tre sessioni, esaminando proposte di diversi artisti.

La commissione si era dimostrata concorde nell'individuare nel progetto di Van De Put le caratteristiche più rispondenti al tema trattato, concludendo che "il linguaggio espressivo di questo autore, che prevede l'utilizzo di materiali di riciclo comunque idonei alla collocazione open air degli stessi, sufficientemente semplici da installare e adattabili alla sequenza delle 44 arcate, con buone caratteristiche resistive agli agenti endogeni ed esogeni, nonché manutenibili in modo ergonomico per la corretta conservazione nel tempo, bene coglie il tema artistico suggerito, proprio perché i soggetti animali sono tra quelli privilegiati dalla ricerca passata e presente di Serge Van de Put".

L'iter comunque era nella fase dell'autorizzazione monumentale.

"Sei stato un artista capace di trasformare la materia in poesia lasciando in dono ad Albisola un segno che continua a vivere. Addio, Serge Van De Put" ha scritto sui social Christian Ghigo Gaspari.