Violenza da strada, Anpi bacchetta la politica: "Non si lasci spazio alle istigazioni all'odio in nome della libertà di espressione"

" Che il giovane fosse o meno colpevole, non ha la minima importanza" continuano nel loro comunicato. "Ciò che conta è il diritto che un qualunque individuo si possa arrogare d’ergersi a giudice e condannare in nome di chissà quale norma. Questo è un palese esempio del livello di barbarie che si afferma sempre più nel nostro Paese ".

" Un giovane, ingiustamente accusato di furto ai danni di una anziana signora, è stato trascinato per i capelli e minacciato con un coltello, da un 'cittadino' indignato, fino ad un parco vicino. Lì, altri quattro 'cittadini' indignati, hanno provveduto a 'far Giustizia' a calci e pugni. Il pestaggio si è interrotto a causa dello svenimento della vittima ".

"Siamo preoccupati che ora si possa intendere come libertà la possibilità per chiunque​ di dire e scrivere quello che vuole, comprese istigazioni all’odio e alla violenza, senza riflettere su ciò che può provocare nell’immediato o nel futuro. Di questo non pochi politici sono colpevoli. Un’altra buona, ottima, ragione per vigilare, restare umani e implacabilmente lucidi" è dunque l'invito bipartisan che rivolgono le sezioni firmatarie alla politica. E non solo.