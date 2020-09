Celle, riparte il Centro Prelievi. E in attesa del CUP, le prenotazioni possono essere effettuate in farmacia

A partire da venerdì 25 settembre riprenderanno le attività del Centro Prelievi di Celle Ligure. Il servizio sarà disponibile nei giorni di martedì e venerdì, dalle 7.30 alle 9 per i prelievi e dalle 9 alle 9.30 per il ritiro dei referti.

Soddisfazione, attraverso un post su Facebook, è espressa dal sindaco Caterina Mordeglia: "Ringrazio l'Asl 2 per aver compreso la necessità della popolazione ed autorizzato la riapertura. A maggio 2020 il Comune aveva presentato richiesta".

Il tema era stato molto sentito, nei mesi scorsi, dalla cittadinanza e più volte ripreso sulle pagine di Savonanews sia per quanto riguarda il CUP sia il centro prelievi (leggi QUI), con interessamento anche della minoranza (leggi QUI). E infatti anche giovedì prossimo, 24 settembre, l'argomento tornerà ad essere protagonista tra i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale cellese.

Afferma a Savonanews il sindaco Caterina Mordeglia: "Per quanto riguarda il CUP, la Asl 2 sta facendo ancora le sue considerazioni, in linea con un protocollo completo di apertura delle strutture del territorio che al momento è ancora al vaglio. Tuttavia tengo a ricordare che da un anno a questa parte la farmacia Brunetti svolge tutte le operazioni necessarie a sopperire ai servizi di un CUP. In ogni caso ho chiesto alla Asl che a essa venga affiancata anche la riapertura del CUP pre-esistente".

"Per quanto riguarda il centro prelievi - precisa Mordeglia - il servizio è a carico del Comune che, comunque, non poteva decidere di riaprirlo senza un benestare della Asl perché doveva avere l'autorizzazione per quanto riguarda il trasporto e la analisi dei campioni".