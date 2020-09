Marabello (Liguria Riva Destra in Fratelli d'Italia): "Pur non avendo ottenuto il seggio, Barbara De Stefani ha raggiunto un ottimo risultato"

"La nostra candidata al Consiglio regionale della Liguria l'avvocato Barbara De Stefani, pur non avendo ottenuto il seggio, ha raggiunto un ottimo risultato".

Cosi commenta, Fabrizio Marabello, vice Coordinatore Regionale della Liguria Riva Destra in Fratelli d'Italia.

"Ciò nonostante mille difficoltà dovute alla sua candidatura approvata dal Partito a trenta giorni dal voto, nonostante i suoi numerosi impegni di lavoro fra lo studio legale e l'attività balneare in piena stagione estiva, nonostante il grave lutto per la perdita della sua cara Mamma Pia avvenuto in piena campagna elettorale, nonostante fosse uscita dalla scena politica da alcuni anni, nonostante tutto ciò, ha contribuito al successo di Fratelli d'Italia nella provincia di Savona".

"Ha dimostrato capacità, coerenza, amore per la patria e la Liguria e di questo, noi tutti che l'abbiamo sostenuta, ne siamo riconoscenti. Grazie agli elettori, al nostro movimento Riva Destra e ai suoi Dirigenti, ai Circoli di Fratelli d'Italia e all'amico Magdi Cristiano Allam. Da oggi si apre un nuovo capitolo" conclude.