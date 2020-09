Cairo, restyling di piazza della Vittoria: le foto dei lavori

Si incomincia a fare sul serio in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte. Dopo i preliminari d'obbligo iniziati alla fine del mese di agosto, in questi giorni i lavori di restyling hanno preso il via sul serio.

La nuova piazza avrà uno spazio per le manifestazioni, uno per l'aggregazione, un 'porticato di fontane' che accompagnerà la zona pedonale principale, ampi spazi verdi e ombreggiati e sarà Smart City Element (connessioni USB, rete wifi e hub light urban mobility). Anche i giardini di Palazzo di Città subiranno una revisione.

La spesa complessiva pari a 1.800.000 euro, è stata finanziata all'80% dalla Regione mediante un contributo di 1.440.000 euro (a valere sul Fondo Strategico Regionale) e al 20% (360 mila euro) con fondi comunali. Il restyling interesserà anche la vicina piazza Abba.