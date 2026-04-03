Savona, nuovo supermercato in via Nizza, la convenzione urbanistica impugnata davanti al Tar

L’autorizzazione del Comune per realizzare alcune attività commerciali e di servizi in via Nizza, ai civici dal 18 Rosso al 20 Rosso, arriva davanti al Tar.

Un privato ha infatti fatto ricorso chiedendo ai giudici amministrativi l'annullamento della delibera di giunta del dicembre dello scorso anno con la quale Palazzo Sisto approvava la convenzione urbanistica per la demolizione e ricostruzione degli spazi di autoconcessionaria, da destinare a spazio commerciale.

Nell'aprile dello scorso anno la De Filippi & Ing. Reyneri Srl aveva presentato richiesta al Comune per ottenere il titolo abilitativo per la realizzazione, in via Nizza, di una media struttura di vendita (si parlerebbe del marchio Esselunga), un pubblico esercizio, un esercizio di vicinato e un'attività di servizi alla persona.

Il progetto prevede che, dato che nella zona mancano parcheggi, tutti gli spazi urbanistici obbligatori vengano usati per fare parcheggi pubblici. In più saranno create aree verdi private con alberi per schermare la zona lungo via Nizza e coprire in parte la vista della ferrovia.

Uno dei punti cardine della delibera di approvazione della convenzione urbanistica tra Comune e proprietario dell’area riguarda le opere di urbanizzazione che la società realizzerà a scomputo degli oneri di costruzione, per una superficie totale di circa 3.385 metri quadrati.

Saranno realizzati oltre 2.050 metri quadrati di aree di sosta e parcheggio, è previsto l’allargamento del marciapiede esistente su via Nizza e la creazione di nuova viabilità pubblica. Infine, saranno installati due sistemi di collegamento verticale (ascensori) tra il piano strada e i parcheggi, oltre a un impianto di videosorveglianza esteso a tutta l’area pubblica.





