Cairo, giovane studente positivo al Covid nell'Istituto Comprensivo: scattate le procedure di controllo e prevenzione

Arriva il primo caso di positività al Covid19 in una scuola della provincia di Savona.

A segnalarlo è Asl 2 in un comunicato dove si parla di un caso nell'Istituto Comprensivo di Cairo da parte di uno studente del 2013.

"Sono già state messe in atto tutte le misure previste come da indicazione della Regione, la Asl opera in sinergia con la scuola tramite la referente covid e la dirigente scolastica" si legge nella nota.

"Compagni e insegnanti rimarranno in quarantena fino al 30 settembre ed eseguiranno tampone solo se diventeranno sintomatici" spiega ancora l'azienda sanitaria.