Covid, cinque classi delle medie a Savona in quarantena per contatto con positivo

Gli alunni di cinque classi dell'Istituto comprensivo IV "G. Marconi" delle scuole medie di Savona "Rita Levi Montalcini", due di via Machiavelli e tre della succursale di Legino in via Bove dovranno stare in isolamento obbligatorio per 15 giorni.

Sarebbero infatti entrati in contatto con un caso positivo al Coronavirus.

Dopo il caso dell'istituto comprensivo di Cairo Montenotte dove un bambino di 7 anni è risultato positivo con il successivo isolamento per i compagni di classe e le insegnanti e gli accertamenti dell'Asl per via della positività del direttore dell'Istituto Don Bosco di Alassio, al centro tre classi del comune capoluogo.

La Asl 2 Savonese ha già raccomandato ai genitori degli alunni interessati che non avranno l'obbligo di isolamento ma gli è stato raccomandato di limitare gli spostamenti al minimo necessario e gli eventi sociali.