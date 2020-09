Regionali, Anselmo (Art.uno Savona): "Evidente il successo della lista unitaria"

"Tutto il partito vuole ringraziare la nostra compagna Ilaria Pietropaolo per il grande lavoro che ha svolto durante questa particolare campagna elettorale, Ilaria ha due figli è una infermiera in forza alla Asl 3, è protagonista di importanti progetti umanitari come quello di “Guardami adesso” ed è volontaria Meditteranea, in questo periodo ha sacrificato ogni secondo libero per noi e ha ottenuto un ottimo risultato 700 preferenze, tantissime considerando che abbiamo fatto una campagna elettorale praticamente a costo zero".

Cosi commenta Simone Anselmo, Coordinatore provinciale Art.uno Savona.

"Vogliamo ora analizzare il voto nella città capoluogo. Il successo della lista unitaria a Savona città è evidente, come è evidente l'ottimo risultato di Ilaria Pietropaolo che pur non giocando in casa ha ottenuto 220 consensi personali. I cittadini savonesi hanno mandato un avviso di sfratto all'attuale giunta, ora tocca a noi forze progressiste trovare un candidato o una candidata capace di tenere unita un'ampia coalizione e cosi poter tornare a governare la nostra città che tanto ne ha bisogno".

"Come Articolo uno sia pronti alla sfida, riteniamo di avere idee e persone per poter dare una mano, siamo particolarmente sensibili alle tematiche ambientali, ai giovani e al lavoro. Tre argomenti che l'attuale giunta ha sostanzialmente ignorato - prosegue - Savona città medaglia d'oro alla Resistenza non merita altri cinque anni di governo del centrodestra a trazione leghista".

"In questo progetto deve essere assolutamente coinvolto chi nella nostra città ha ottenuto oltre 1800 preferenze personali, sostanzialmente poco meno di un terzo del totale dei voti della lista unitaria ovvero il neo consigliere regionale Roberto Arboscello,il suo incredibile successo personale non può e non deve essere ignorato, a Roberto chiediamo un impegno nei modi e nelle forme che Lui riterrà per poter riportare il centrosinistra al governo di Savona" conclude.