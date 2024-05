Albenga, Riccardo Tomatis: "Tanti gli interventi realizzati nelle scuole, la gioventù merita il meglio"

Il candidato sindaco Riccardo Tomatis ha voluto fare il punto sugli interventi relativi all’edilizia scolastica realizzati dall’attuale Amministrazione comunale.

Negli anni sono stati portati a termine diversi lavori di manutenzione nelle nostre scuole, come l'impermeabilizzazione del lastrico solare in via degli Orti e il rifacimento dei bagni della Paccini.

Inoltre, con un investimento di oltre 1,7 milioni, le scuole sono ora più sicure ed efficienti.

Interventi importanti sono stati eseguiti per l'adeguamento sismico e antincendio: 350mila euro per rendere il Liceo Bruno più sicuro contro i terremoti, 650mila euro per migliorare la sicurezza antincendio ed antisismica delle Paccini, 710mila euro per mettere a norma le scuole di via degli Orti.

Altri lavori per migliorare l'efficienza energetica e apportare migliorie in tutti gli edifici: la sostituzione dei serramenti in via degli Orti (200 mila euro dal Mite), gli interventi alla "Nada Torri Ricci" di Campochiesa, l'adeguamento della scuola di Carenda trasformata in nido d'Infanzia e il completo restyling del nido d'infanzia "Roberto Di Ferro", finanziato con quasi 1,5 milioni di euro del Pnrr.

Il candidato sindaco Tomatis ha poi affermato: “Continueremo a lavorare sodo per assicurarci che i nostri ragazzi e le nostre ragazze abbiano il meglio”.