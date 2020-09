Finale, ﻿il sindaco Frascherelli annuncia 220 mila euro per il recupero ambientale e culturale di punta Crena a Varigotti

Gli interventi proposti prevedono una pulizia dell’area, una posa di recinzioni per delimitare le zone di camminamento, il recupero dello storico uliveto, il ripristino dei percorsi dotati di illuminazione e video sorveglianza. Ma non solo questo. L’incremento delle biodiversità con la creazione di un giardino botanico ed un rettilario. Ed ovviamente un azione di informazione ed educazione ambientale con pubblicazioni, produzione di materiale pubblicitario ed un importante piano di visite cui si dovrà puntare per la riscoperta di questo importante promontorio.

Un ulteriore tassello per la perla della Riviera. Dopo i 2,5 milioni per il ripascimento, 1,5 milioni previsti per il restyling del Lungomare ed i 500 mila euro di denari comunali per l’acquisizione delle aree ferroviarie ecco ulteriori euro che di certo serviranno al Progetto di Rilancio del Rione finalese promesso dal sindaco Frascherelli per il suo secondo mandato. Le premesse al momento sono più che rassicuranti.