4 bocconi avvelenati a Segno, la proprietaria: "Il mio cane è salvo ma nel 2020 c'è ancora gente di questo tipo"

"Sei di Segno se appena tu e la tua famiglia siete fuori di casa qualcuno ne approfitta per entrare nella tua proprietà privata ad avvelenarti il cane".

Questo il post di una cittadina della frazione di Vado Ligure che ha denunciato il terribile episodio avvenuto nella sua proprietà e poteva provocare gravi conseguenze per il suo amico a 4 zampe.

"Da dicembre abbiamo preso in adozione un cane con un trascorso difficile, questo cane, anche per via di quel che ha vissuto, ora ha un carattere vivace e esuberante. Io e la mia famiglia abitiamo in prossimità di un bosco, ed è facile che, durante la giornata, abbai per fare la guardia. Oggi appena tornata a casa, abbiamo trovato quattro bocconcini avvelenati nel nostro giardino" viene spiegato nel post.

"Sfortunatamente per il bastardo che ha fatto ciò il cane è salvo. Nel 2020 c'è ancora gente di questo tipo. Che schifo" conclude la proprietaria del cane.