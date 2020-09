Covid all'Istituto Don Bosco di Alassio: il comune decide per l'apertura della scuola statale, chiusi in via precauzionale Salesiani e Maria Ausiliatrice

Scuola statale aperta, Salesiani e Maria Ausiliatrice chiuse in via precauzionale. Questa la decisione del comune di Alassio.

Visto che i locali sono ben distinti dal resto del plesso scolastico e dopo la sanificazione effettuata nel pomeriggio di oggi l'amministrazione alassina ha deciso che la scuola media statale di Alassio potrà regolarmente aprire i battenti domani mattina.

Differente disposizione per l'Istituto Maria Ausiliatrice che ha fatto sapere alle famiglie dei propri alunni e alunne che, nonostante il parere favorevole dell'Asl all'apertura dell'Istituto, "abbiamo deciso a titolo precauzionale, per salvaguardare i nostri alunni, le insegnanti e la comunità di suore, di non aprire la scuola in attesa dei risultati dei tamponi a cui saremo sottoposte nei prossimi giorni e per provvedere ad una accurata sanificazione di tutti gli ambienti".

Analogo comportamento, fino all'esito dei tamponi che l'Asl eseguirà a partire dalla mattinata di domani, anche per le scuole medie e le superiori dell'Istituto Salesiano.

"Ci stiamo confrontando costantemente con l'Asl - il commento di Angelo Galtieri che in un breve video sulla pagina facebook del Comune di Alassio, ha voluto riassumere lo stato dell'arte, invitando la cittadinanza alla collaborazione e alla tranquillità - al momento non vi è alcun cluster e l'Asl sta seguendo con grande serietà e puntualità i protocolli previsti. In proposito urge una precisazione: proprio l'Asl fa sapere che non essendovi stato alcun contatto diretto e avendo partecipato alla cerimonia dei 150 anni dell'Istituto Salesiano - all'aperto - distanziati e provvisti dei dispositivi di protezione individuale, non sarà necessario che i membri della Giunta si sottopongano al test. In via cautelativa, essendomi tolto la mascherina per scattare una fotografia con Don Giorgio, soltanto io domattina mi sottoporrò al tampone".