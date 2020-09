Alassio, Don Giorgio (Istituto Don Bosco) positivo al Covid: il comune sanifica le aule delle scuole medie

In attesa delle indicazioni dell'Asl rispetto all'emergenza sanitaria che ha investito l'Istituto Salesiano di Alassio, l'Assessorato alle Politiche Scolastiche in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente hanno disposto affinchè nel primo pomeriggio di oggi venisse attuato l'intervento di sanificazione delle aule delle scuole medie statali ubicate presso un'ala dell'Istituto.

"Come è già stato ribadito - spiegano i rispettivi assessori Fabio Macheda e Giacomo Battaglia - le aule della scuola pubblica sono nettamente separate da quelle dell'Istituto. Cionondimeno abbiamo ritenuto di provvedere nel segno della tutela della popolazione scolastica che, qualora l'Asl non disponesse il contrario, domattina potrà rientrare nelle proprie aule in piena sicurezza".