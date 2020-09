Noli, tragedia in passeggiata: deceduto l'anziano investito da un furgone venerdì scorso

E' mancato nelle scorse ore in seguito ai molti traumi riportati Salvatore Lampitelli, l'uomo di 82 anni investito da un furgone nella mattinata di venerdì 25 settembre a Noli, mentre si trovava sulla passeggiata a mare.

L'anziano è stato prontamente soccorso dai militi dell'emergenza sanitaria e trasportato in ospedale, ma per lui, del tutto autonomo e in perfetta salute, sono stati fatali i politraumi subiti.

"Chiediamo giustizia, non si può morire così" è il grido di dolore dei familiari, addolorati ma anche decisi a fare chiarezza sulla vicenda, i quali hanno dato mandato all'avvocato Franco Aglietto del foro di Savona di perorare presso le autorità competenti la loro causa. Nella zona del tragico incidente, infatti, vige il divieto di transito.

L'uomo lascia tre figli e quattro amatissimi nipoti.