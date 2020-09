Finalpia, lavori di asfaltatura sull'Aurelia nei pressi del Castelletto nelle notti del 28 e 29 settembre

Prenderanno il via questa sera, lunedì 28 settembre, e andranno avanti fino a domani, martedì 29, i lavori per l'asfaltatura di parte dell'Aurelia dalla galleria Castelletto fino alla rotatoria, e da quest'ultima fino al ponte sul torrente Sciusa, all'altezza del distributore di benzina Agip.

Nel tratto di strada verrà così istituito il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari, il divieto di sosta e soprattutto il senso unico alternato regolato da un impianto semaforico e movieri.

"E' un intervento che avremmo già voluto mettere in campo prima dell'estate, ma abbiamo deciso di rimandare per non arrecare disagio agli utenti" spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi, annunciando poi nei prossimi giorni la conclusione di alcune opere già in corso nelle zone di Monte Sordo e San Bernardino.