Celle e il mondo del volontariato piangono la scomparsa di Sergio Spotorno

"Oggi l'Avis di Celle Ligure, e tutto il paese, perde una persona speciale. Un amico, un donatore, un infaticabile collaboratore sempre presente quando c'era da faticare. L'abbraccio del Consiglio va alla moglie Anna, alle figlie Veronica, Valentina (attualmente nel consiglio direttivo), ai piccoli nipoti e ai parenti tutti. Ciao Sergio".

Questo dell'Avis di Celle è uno dei tanti messaggi di cordoglio giunti in ricordo di Sergio Spotorno, 68 anni che ha perso la vita nella giornata di ieri dopo l'incidente che gli era capitato con la sua bici martedì scorso a Celle in via Terrenin e per il quale era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare e il paese così da ieri ha iniziato a stringersi nel dolore per la perdita di una persona particolarmente apprezzata e stimata.

Ex titolare del ristorante Terrenin, era attivo con grande entusiasmo nel mondo del volontariato, dall'Avis, alla Croce Rosa passando per gli Alpini cellesi e il coro Monte Greppino.

"Con grande rammarico annunciamo la scomparsa del nostro volontario e consigliere Sergio Spotorno, sempre sorridente e sempre pronto ad aiutare gli altri. Ciao Sergio, riposa in pace" ha scritto sulla sua pagina Facebook la Croce Rosa cellese.

"Così ti ricorderemo in mezzo a noi a cantare. Ora canta da lassù sarai sempre nei nostri cuori, ciao Sergio, ciao vecio" le parole del Coro Monte Greppino.

Messaggio di cordoglio anche da parte del sindaco Caterina Mordeglia: "Non ci sono parole per esprimere la tristezza e la commozione per la perdita di Sergio: una persona sempre disponibile, sempre presente e sempre cordiale. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Spotorno".